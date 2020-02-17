Обнаженная Нелли Ермолаева эффектно присела на пианино — фото
Часть поклонников восхитилась изгибами тела теледивы, но некоторые попытались ее пристыдить за излишнюю откровенность.
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Фото, видео: Instagram @ermolaevanelly
Телеведущая, дизайнер и бывшая участница «Дома — 2» Нелли Ермолаева взбудоражила подписчиков откровенным фото и вызвала бурные комментарии.
На черно-белом снимке 33-летняя девушка без нижнего белья эффектно присела на клавиши пианино. Нагое тело прикрывает сверху лишь кусок темной ткани.
Нелли, которая растит двухлетнего сына Мирона, не стала оставлять какой-либо подписи к фото, а подписчики разделились на два лагеря. Преданные поклонники восхитились изгибам ее тела, назвав «богиней».
«Красивая Нелли, шикарная фигура»
«До куда же у тебя ноги?»
«В журнал Maxim на обложку!» — восхитились одни.
Однако другие попытались пристыдить теледиву за излишнюю откровенность.
«Переборчик»
«Как так можно себя показывать»
«У вас же сын растет… Зачем так?» — возмутились другие.
Ранее Нелли Ермолаева показала архивное видео из роддома, когда на свет появился Мирон.
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