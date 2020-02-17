Телеведущая, дизайнер и бывшая участница «Дома — 2» Нелли Ермолаева взбудоражила подписчиков откровенным фото и вызвала бурные комментарии.

На черно-белом снимке 33-летняя девушка без нижнего белья эффектно присела на клавиши пианино. Нагое тело прикрывает сверху лишь кусок темной ткани.

Нелли, которая растит двухлетнего сына Мирона, не стала оставлять какой-либо подписи к фото, а подписчики разделились на два лагеря. Преданные поклонники восхитились изгибам ее тела, назвав «богиней».

«Красивая Нелли, шикарная фигура»

«До куда же у тебя ноги?»

«В журнал Maxim на обложку!» — восхитились одни.

Instagram @ermolaevanelly

Однако другие попытались пристыдить теледиву за излишнюю откровенность.

«Переборчик»

«Как так можно себя показывать»

«У вас же сын растет… Зачем так?» — возмутились другие.

Ранее Нелли Ермолаева показала архивное видео из роддома, когда на свет появился Мирон.