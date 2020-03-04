Боевик нейтрализован в ходе спецоперации в Инугшетии

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Марина Неруцких
Срочная новость 21

Члена бандподполья ликвидировали в сельском поселении Алкун Сунженского района.

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Боевик нейтрализован в ходе спецоперации в Инугшетии. Члена бандподполья ликвидировали в сельском поселении Алкун Сунженского района. Об этом сообщает Интерфакс-юг со ссылкой на собственный источник.

«По предварительной информации, в сельском поселении Алкун Сунженского района силовиками при проведении спецоперации уничтожен один бандит», — цитирует агентство собеседника.

По данным другого источника, в ходе спецоперации было ликвидировано два человека, но данная информация пока не подтверждена.

Спецмероприятия в горной местности продолжаются.

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