Боевик нейтрализован в ходе спецоперации в Инугшетии. Члена бандподполья ликвидировали в сельском поселении Алкун Сунженского района. Об этом сообщает Интерфакс-юг со ссылкой на собственный источник.

«По предварительной информации, в сельском поселении Алкун Сунженского района силовиками при проведении спецоперации уничтожен один бандит», — цитирует агентство собеседника.

По данным другого источника, в ходе спецоперации было ликвидировано два человека, но данная информация пока не подтверждена.

Спецмероприятия в горной местности продолжаются.