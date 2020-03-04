Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля

Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные NASA.

По расчетам ученых, космический объект номер 52768 (1998 OR2) пройдет в 6,29 миллиона километров от планеты, что считается безопасной дистанцией. Это в 16 раз дальше, чем расстояние до Луны.

Тем не менее, астероид причислен к группе потенциально опасных, поскольку путь его полета пересекает земную орбиту. Пролет космических тел на маршруте Земли — не редкость, отмечают исследователи. В середине февраля НАСА сообщило об объекте диаметром от 440 до 990 метров, который подлетел к планете на расстоянии в 15 раз дальше дистанции естественного спутника.

Ранее 5-tv.ru писал, что специалисты НАСА пропустили 11 потенциально опасных для Земли астероидов.