Спасена девушка, позвонившая из багажника автомобиля своего похитителя

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Игорь Рязов
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Для поимки подозреваемых на дороги Ленобласти были выставлены патрули в бронежилетах.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Полиция спасла девушку, которая позвонила в правоохранительные органы с просьбой о помощи из багажника автомобиля своего похитителя. Как стало известно 5-tv.ru, ей оказали медицинскую помощь. Сейчас пострадавшую опрашивают.

Для поимки подозреваемых на дороги Ленинградской области были выставлены патрули в бронежилетах, сообщалось в Telegram-канале издания 78.ru. Из опубликованного там же видео следует, что полиция задержала четверых мужчин.

Информация о похищении девушки появилась днем 4 марта. Она сама позвонила правоохранителям и рассказала, что ее увозят из Выборгского района в неизвестном направлении на автомобиле марки Mercedes. По словам женщины, незадолго до этого ее похититель в деревне Яблонево убил мужчину, а также проломил голову его жене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти задержали находящегося в международном розыске гражданина Эстонии. Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков.

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