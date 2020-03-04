Спасена девушка, позвонившая из багажника автомобиля своего похитителя

Полиция спасла девушку, которая позвонила в правоохранительные органы с просьбой о помощи из багажника автомобиля своего похитителя. Как стало известно 5-tv.ru, ей оказали медицинскую помощь. Сейчас пострадавшую опрашивают.

Для поимки подозреваемых на дороги Ленинградской области были выставлены патрули в бронежилетах, сообщалось в Telegram-канале издания 78.ru. Из опубликованного там же видео следует, что полиция задержала четверых мужчин.

Информация о похищении девушки появилась днем 4 марта. Она сама позвонила правоохранителям и рассказала, что ее увозят из Выборгского района в неизвестном направлении на автомобиле марки Mercedes. По словам женщины, незадолго до этого ее похититель в деревне Яблонево убил мужчину, а также проломил голову его жене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти задержали находящегося в международном розыске гражданина Эстонии. Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков.