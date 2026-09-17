Круглая отличница и заводила класса: Маш Милаш вспомнила школу

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 18 0

Блогер рассказала, какой ее запомнили педагоги и одноклассники.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Блогер Маш Милаш была круглой отличницей в школе

В школьные годы блогер Мария Милаш (Маш Милаш) была круглой отличницей. Она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемке коллаборации с группой The Hatters, что с удовольствием вспоминает учебу и отношения с педагогами.

«Я очень сильно любила учиться в школе. Мне очень нравилось обучение, я легко училась, была отличницей. Долго прям. Потом я перешла уже в театральную школу. Там мне было совсем не до предметов», — рассказала Маш Милаш.

Блогер отметила, что даже после перехода в театральную школу продолжала хорошо учиться. По ее словам, ей нравились учителя и дополнительные занятия, а школьная атмосфера осталась для нее приятным воспоминанием.

«Но тем не менее, я задней ногой училась и была отличницей. Супер. Мне нравились мои учителя. Все меня любили. И мне нравились все дополнительные занятия. Вайб школьный супер, вспоминаю его с удовольствием», — поделилась Мария.

Милаш также рассказала, что в школе была активной и могла вести за собой одноклассников, однако при этом сохраняла хорошие отношения с педагогами.

«Я еще заводила всех ребят — это с одной стороны. Но при этом меня и учителя любили все. То есть я была плохишкой, но хорошкой», — отметила блогер.

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