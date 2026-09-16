12 тысяч километров на велосипеде: москвич один едет в Таиланд

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Василиса Власова
Василиса Власова 7 0

Мужчина стартовал вчера из Щербинки.

Фото, видео: Instagram*/etozhemisha; 5-tv.ru

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Москвич из Щербинки выехал в велопутешествие в Таиланд

Москвич Михаил отправился в одиночное велопутешествие из Москвы в Таиланд — общая дистанция маршрута составляет около 12 тысяч километров. Мужчина стартовал накануне в Щербинке. За первый день он пересек МКАД, добрался до Царицына, а затем до Балашихи. Первую ночь провел в палатке на заправке.

Сегодня Михаил едет по Горьковскому шоссе. Поездка пока внушает оптимизм: мужчина ест шаурму по пути, фотографирует встречных котов и уверяет, что силы еще есть.

В дальнейшем маршрут усложнится. Михаил планирует проехать через Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Китай, а оттуда добраться до Таиланда.

Китай здесь особенно удобен: россияне могут въезжать в страну без визы на срок до 30 дней. Этот режим продлен до конца 2027 года. Если проезжать хотя бы по 100 км в день, маршрут без остановок займет примерно 120 дней. С учетом пересечения границ и дней отдыха путешествие может растянуться более чем на пять месяцев.

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