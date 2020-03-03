В Ленобласти задержан находящийся в международном розыске гражданин Эстонии

Находящегося в международном розыске гражданина Эстонии задержали сотрудники Интерпола в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, 32-летний мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков у себя на родине.

Злоумышленник был задержан вечером 2 марта на территории садового товарищества «Клубничное» во Всеволожском районе. Мужчину доставили в отдел полиции и известили о его поимке эстонских коллег.