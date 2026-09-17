В Италии скончался 112-летний мужчина, переживший плен в Германии

Долгожитель Витантонио Ловалло умер на 113-м году жизни

Старейший мужчина Италии Витантонио Ловалло скончался на 113-м году жизни в деревне Сарнелли на юге страны. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Ловалло исполнилось 112 лет 25 марта. О его смерти также сообщил глава деревни Джузеппе Мекка. В марте власти коммуны Авильяно вручили долгожителю памятную табличку, выразив благодарность за его труд и заслуги перед местной общиной.

Мужчина родился в 1914 году и в молодости работал пастухом. Во время Второй мировой войны его призвали на службу. В 1943 году Ловалло попал в плен в Греции, после чего его депортировали в концентрационный лагерь в Германии. Там он находился до 8 мая 1945 года.

После окончания войны Ловалло вернулся в регион Базиликата. У него остались две дочери и сын. Прощание с долгожителем пройдет 17 сентября в церкви Сан-Винченцо Феррер в Сарнелли. По информации Il Quotidiano del Sud, старейшей жительницей Италии сейчас является 115-летняя Лучия Лаура Сандженито.

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