«Красотка»: Савельева в черных ботфортах восхитила фанатов

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева порадовала поклонников пикантным снимком. В кадре певица позировала в откровенном наряде: топе с длинным рукавом и черных ботфортах, которые выгодно подчеркнули стройные ноги знаменитости. Артистка выложила фото на своей странице в Instagram, автор снимка — Полина.

«Вот почему я продолжаю танцевать!» — подписала кадр звезда.

Instagram @sasha_savelieva

Фотография молодой мамы в таком сексуальном наряде взорвала сеть. Фолловеры были поражены стройной фигурой артистки.

«Красотка»;

«Давно не было таких фото. Вы супер!»;

«Сексуально»;

«Нам нужно видео, где вы танцуете!» — подчеркнули поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саша Савельева нежно поздравила мужа с 11-й годовщиной отношений.