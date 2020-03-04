«Красотка»: Савельева в черных ботфортах восхитила фанатов
Певица, год назад ставшая мамой, разместила откровенное фото в социальной сети.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva, @polagau
Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева порадовала поклонников пикантным снимком. В кадре певица позировала в откровенном наряде: топе с длинным рукавом и черных ботфортах, которые выгодно подчеркнули стройные ноги знаменитости. Артистка выложила фото на своей странице в Instagram, автор снимка — Полина.
«Вот почему я продолжаю танцевать!» — подписала кадр звезда.
Фотография молодой мамы в таком сексуальном наряде взорвала сеть. Фолловеры были поражены стройной фигурой артистки.
«Красотка»;
«Давно не было таких фото. Вы супер!»;
«Сексуально»;
«Нам нужно видео, где вы танцуете!» — подчеркнули поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саша Савельева нежно поздравила мужа с 11-й годовщиной отношений.
Нашли ошибку?