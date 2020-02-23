«Моя любовь»: Саша Савельева нежно поздравила мужа с 11-й годовщиной отношений
Артистка призналась, что полюбила Кирилла Сафонова с первого взгляда.
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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva
Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева трогательно поздравила супруга Кирилла Сафонова с годовщиной, посвятив ему пост в Instagram. Певица призналась: уже в первые минуты знакомства с актером она поняла, что он — ее судьба.
«Знала ли я 23 февраля 2009 года, что это моя судьба, единственная настоящая любовь. Что он будет супер-мужем и прекрасным отцом для нашего сына. Да. Знала» — поделилась воспоминаниями Савельева.
Искреннее поздравление артистки по-настоящему растрогало поклонников. Один за другим фанаты желали счастья и благополучия звездной паре в комментариях под нежным фото влюбленных.
«Вы прекрасные! Так держать!»
«Какая же вы крутая пара! Всех благ!»
«Любви и гармонии вашей семье!!!»
«Дай Бог, каждой девушке такую любовь!» — писали фолловеры.
Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились в 2010 году. Церемонию бракосочетания было решено провести на территории московской усадьбы Царицыно. 27 марта 2019 года у знаменитой пары родился первенец по имени Леон.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Саша Савельева пожаловалась на трудности материнства.
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