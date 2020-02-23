«Моя любовь»: Саша Савельева нежно поздравила мужа с 11-й годовщиной отношений

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева трогательно поздравила супруга Кирилла Сафонова с годовщиной, посвятив ему пост в Instagram. Певица призналась: уже в первые минуты знакомства с актером она поняла, что он — ее судьба.

«Знала ли я 23 февраля 2009 года, что это моя судьба, единственная настоящая любовь. Что он будет супер-мужем и прекрасным отцом для нашего сына. Да. Знала» — поделилась воспоминаниями Савельева.

Искреннее поздравление артистки по-настоящему растрогало поклонников. Один за другим фанаты желали счастья и благополучия звездной паре в комментариях под нежным фото влюбленных.

Instagram @sasha_savelieva

«Вы прекрасные! Так держать!»

«Какая же вы крутая пара! Всех благ!»

«Любви и гармонии вашей семье!!!»

«Дай Бог, каждой девушке такую любовь!» — писали фолловеры.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились в 2010 году. Церемонию бракосочетания было решено провести на территории московской усадьбы Царицыно. 27 марта 2019 года у знаменитой пары родился первенец по имени Леон.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Саша Савельева пожаловалась на трудности материнства.