Потерявшая мужа блогер Диденко удалила посты, где пообещала отомстить хейтерам

Instagram-блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа и двух друзей на вечеринке в столичном банном комплексе, разместила в сторис на своей странице в Instagram заявление, что отомстит всем, кто устроил ей травлю после трагедии. Однако спустя несколько часов, блогер удалила эти записи, оставив только посты о своих переживаниях.

Недавно «аптечный ревизорро» сообщала, что, когда она придет в себя — «каждый ответит за свои слова».

Instagram @didenko.katerina

Также блогер адресовала гневный пост популярному фитнес-тренеру Елене Санжаровской, которая ее оскорбила.

«Санжаровская первая ответит за травлю и оскорбления!» — написала Диденко.

Instagram @didenko.katerina

Кроме того, досталось и известному блогеру Лилии Абрамовой, которая, по словам Екатерины, «пришла за хайпом на чужой смерти».

Instagram @didenko.katerina

Трагедия в московской бане произошла вечером 28 февраля. Инстаблогер Екатерина Диденко устроила там вечеринку в честь своего 29-летия. Во время празднования в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, туда нырнули несколько человек. Из-за начавшейся химической реакции на месте скончались двое гостей праздника, позже в больнице умер 32-летний супруг Диденко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Диденко шокировала признанием о времени смерти мужа.