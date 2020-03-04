Потерявшая мужа блогер Диденко удалила посты, где пообещала отомстить хейтерам
«Аптечный ревизорро» также заявляла, что когда придет в себя, попросит у своих подписчиков скрины со всех оскорблений в ее адрес.
Фото: Instagram @didenko.katerina
Instagram-блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа и двух друзей на вечеринке в столичном банном комплексе, разместила в сторис на своей странице в Instagram заявление, что отомстит всем, кто устроил ей травлю после трагедии. Однако спустя несколько часов, блогер удалила эти записи, оставив только посты о своих переживаниях.
Недавно «аптечный ревизорро» сообщала, что, когда она придет в себя — «каждый ответит за свои слова».
Также блогер адресовала гневный пост популярному фитнес-тренеру Елене Санжаровской, которая ее оскорбила.
«Санжаровская первая ответит за травлю и оскорбления!» — написала Диденко.
Кроме того, досталось и известному блогеру Лилии Абрамовой, которая, по словам Екатерины, «пришла за хайпом на чужой смерти».
Трагедия в московской бане произошла вечером 28 февраля. Инстаблогер Екатерина Диденко устроила там вечеринку в честь своего 29-летия. Во время празднования в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, туда нырнули несколько человек. Из-за начавшейся химической реакции на месте скончались двое гостей праздника, позже в больнице умер 32-летний супруг Диденко.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Диденко шокировала признанием о времени смерти мужа.
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