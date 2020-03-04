«Вернуться все сложнее»: Моисеев признался, что страшно скучает по сцене

Заслуженный артист РФ Борис Моисеев признался, что страшно скучает по сцене. Его комментарий приводит сайт Teleprogramma.pro.

«Я страшно скучаю по сцене. Но вернуться… Уже и времени много прошло… С каждым годом это все сложнее и несбыточнее», — сказал певец.

Он также поделился подробностями празднования своего дня рождения — 4 марта артисту исполнилось 66 лет.

«Придут мои близкие подружки», — сказал Моисеев, уточнив, что имеет в виду вдову Иосифа Кобзона Нелли, Галину Романовскую и других дам.

Праздновать певец решил не в ресторане, а у себя дома только с самыми близкими друзьями. Он уточнил, что это не связано с самочувствием — в последнее время жалоб на здоровье у него нет. Музыкант шутит, что прекрасно чувствует себя в новом статусе заслуженного пенсионера.

Как сообщал 5-tv.ru, в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. Тогда у него парализовало половину тела. Лечение не позволило полностью восстановить подвижность, и артист был вынужден уйти со сцены. После этого в прессе появились сообщения, якобы артисту приходиться продавать личные вещи из-за нехватки денег. Эти слухи позже прокомментировал его промоутер.