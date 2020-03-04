«Вернуться все сложнее»: Моисеев признался, что страшно скучает по сцене

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Игорь Рязов
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Заслуженный артист России празднует 4 марта день рождения. На вечеринку он пригласил «близких подружек».

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Заслуженный артист РФ Борис Моисеев признался, что страшно скучает по сцене. Его комментарий приводит сайт Teleprogramma.pro.

«Я страшно скучаю по сцене. Но вернуться… Уже и времени много прошло… С каждым годом это все сложнее и несбыточнее», — сказал певец.

Он также поделился подробностями празднования своего дня рождения — 4 марта артисту исполнилось 66 лет.

«Придут мои близкие подружки», — сказал Моисеев, уточнив, что имеет в виду вдову Иосифа Кобзона Нелли, Галину Романовскую и других дам.

Праздновать певец решил не в ресторане, а у себя дома только с самыми близкими друзьями. Он уточнил, что это не связано с самочувствием — в последнее время жалоб на здоровье у него нет. Музыкант шутит, что прекрасно чувствует себя в новом статусе заслуженного пенсионера.

Как сообщал 5-tv.ru, в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. Тогда у него парализовало половину тела. Лечение не позволило полностью восстановить подвижность, и артист был вынужден уйти со сцены. После этого в прессе появились сообщения, якобы артисту приходиться продавать личные вещи из-за нехватки денег. Эти слухи позже прокомментировал его промоутер.

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