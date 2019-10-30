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Промоутер Моисеева рассказал, на что живет разбитый инсультом артист

, 15:41 Видео 27

Пресса сообщала, что исполнитель песни «Голубая луна» вынужден продавать личные вещи ради выживания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, 5-tv.ru

Перенесший инсульт Борис Моисеев не продает свои вещи после ухода со сцены, чтобы жить. Об этом программе Пятого канала «Светская хроника» сообщил промоутер Сергей Лавров.

Ранее в прессе появилось информация о том, что Моисеев остался без денег и вынужден продавать личные вещи. По словам промоутера, Борису хватает денег на жизнь.

«У Бори сейчас пенсия 19 тысяч рублей, плюс 30 тысяч доплачивают власти Москвы всем заслуженным и народным артистам», — рассказал Лавров.

Однако стоимость консультаций врачей, обследований и услуг массажиста достигает нескольких десятков тысяч рублей. Все это необходимо Моисееву для жизни, поэтому деньгами ему помогают друзья.

«Я знаю, помогал Иосиф Кобзон Борису, и сейчас помогает Нелли — супруга Кобзона. Кроме того, я слышал, что Алла Борисовна Пугачева не забыла своего друга и тоже периодически ему помогает», — добавил промоутер.

Борис Моисеев перенес инсульт в 2010 году. У него парализовало половину тела. Полностью реабилитироваться артист так и не смог: по-прежнему не работают все мышцы лица и затруднена речь.

Как сообщал 5-tv.ru, среди звездных друзей у Бориса Моиссева еще есть король российской эстрады Филипп Киркоров. Он ранее рассказал, как артист протянул ему руку помощи в начале карьеры.

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