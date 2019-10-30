Промоутер Моисеева рассказал, на что живет разбитый инсультом артист

Перенесший инсульт Борис Моисеев не продает свои вещи после ухода со сцены, чтобы жить. Об этом программе Пятого канала «Светская хроника» сообщил промоутер Сергей Лавров.

Ранее в прессе появилось информация о том, что Моисеев остался без денег и вынужден продавать личные вещи. По словам промоутера, Борису хватает денег на жизнь.

«У Бори сейчас пенсия 19 тысяч рублей, плюс 30 тысяч доплачивают власти Москвы всем заслуженным и народным артистам», — рассказал Лавров.

Однако стоимость консультаций врачей, обследований и услуг массажиста достигает нескольких десятков тысяч рублей. Все это необходимо Моисееву для жизни, поэтому деньгами ему помогают друзья.

«Я знаю, помогал Иосиф Кобзон Борису, и сейчас помогает Нелли — супруга Кобзона. Кроме того, я слышал, что Алла Борисовна Пугачева не забыла своего друга и тоже периодически ему помогает», — добавил промоутер.

Борис Моисеев перенес инсульт в 2010 году. У него парализовало половину тела. Полностью реабилитироваться артист так и не смог: по-прежнему не работают все мышцы лица и затруднена речь.

Как сообщал 5-tv.ru, среди звездных друзей у Бориса Моиссева еще есть король российской эстрады Филипп Киркоров. Он ранее рассказал, как артист протянул ему руку помощи в начале карьеры.