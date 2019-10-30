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Охранник в доме Моисеева: болезнь серьезно подорвала его здоровье

, 16:42 Видео 89

Народный артист вынужден встречать старость в одиночестве, хотя раньше его часто навещали друзья и поклонники.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Anatoly Lomohov

Внешний вид Бориса Моисеева дает понять, что болезнь серьезно подорвала здоровье артиста. Об этом журналистам программы Пятого канала «Светская хроника» сообщил охранник элитного жилого комплекса, в котором у Моисеева есть квартира.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что старость Моисеев вынужден встречать в полном одиночестве. Охранник частично подтвердил эти сведения. По его словам, раньше артиста часто навещали друзья и фанаты. Теперь же к нему приходит только помощник, директор и массажистка.

«(Совсем недавно — Прим. ред) от него девушка вышла. Массаж ему делает. Раза два в неделю», — сказал мужчина.

Он отмечает, что инсульт очень плохо сказался на здоровье артиста. Полностью реабилитироваться Моисееву так и не удалось.

«Видно, что болезнь дает о себе знать. Говорит, но речь нарушена. Все равно присутствует какое-то отклонение», — сообщил охранник.

Борис Моисеев перенес инсульт в 2010 году. Тогда у него парализовало половину тела. Лечение не позволило полностью восстановить подвижность. Артист был вынужден уйти со сцены. СМИ сообщали, что для выживания он начал продавать личные вещи.

Промоутер Бориса Моиссева опроверг эти слухи в беседе с 5-tv.ru. Он рассказал, на что сегодня живет известный артист.

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