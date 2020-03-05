Блогерша Диденко расскажет детям о смерти отца с помощью мультика «Холодное сердце»

Подписчики блогера Катерины Диденко переживают о судьбе ее детей, которые до сих пор не знают о трагический гибели своего отца. В ответах на вопросы фолловеров в Instagram девушка призналась, что пока не раскрыла им страшную новость, что папы больше нет. Сделать это она планирует через призму любимого мультфильма дочери.

«Расскажу, когда с психологом проконсультируюсь. Хочу связать с любимым мультиком дочки „Холодное сердце“», — написала Диденко.

Instagram @didenko.katerina

В ответ на это мнения подписчиков разделились. Одни советовали не откладывать на потом и сказать детям честно, как есть, другие предлагали свои варианты аллегорий.

«Мультик „Тайна КоКо“ очень все по полочкам про смерть разложит. Посмотри, детям будет легче объяснить»

«Катя, вы сейчас не совсем верно поступаете. Вы — семья, и вы должны вместе оплакивать папу. Не нужно думать, что дети маленькие и их нужно уберечь от этих трагических событий», — писали фанаты.

Муж Катерины Диденко погиб во время празднования ее дня рождения в бане. По его инициативе в бассейн, где плавали гости, всыпали 25 килограммов сухого льда, чтобы создать красивый дым над водой. Однако вещества оказалось слишком много, и в помещении не осталось кислорода при вступлении сухого льда в реакцию с водой. Три человека погибли, в их числе муж блогера и отец двух малышей.

Ранее 5-tv.ru писал, что друзья «аптечного» блогера Диденко простились с погибшими на банной вечеринке.