ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть вместе

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Алиса Старжевская
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Астрологи рассказали, каким представителям зодиакального круга лучше не сходиться в попытке построить семью.

ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть вместе

Фото: www.globallookpress.com / Rudolf, Michaela Begsteiger, M. Baumann, CHROMORANGE / Bilderbox, imagebroker/a.isenegger, Jeff Tzu-chao Lin, Ulrich Zillmann

Говорят иногда — «звезды не сошлись». Частенько это бывает в точку, особенно про успех отношений между половинками любовной пары. Есть знаки зодиака, которым астрологи настоятельно не рекомендуют заводить романы — все равно крепкой семьи не получится.

Овен и Телец

Эти два знака просто как баран и бык! Один упрям, другой настырен. Каждый будет стоять на своем, не желая уступить партнеру. И если Овен по природе своей больше домосед, то Телец все время стремится к публичности. Долго такие отношения не протянут, если пара не научится находить компромиссы.

Близнецы и Козерог

Постоянный и последовательный Козерог не понимает Близнецов, у которых настроение меняется как ветер. Ему странно смотреть, как его половинка сначала с радостью берется за дело, а потом в отчаянии его бросает. Эта пара не совпадает и по темпу жизни: Козерог никуда не спешит, а Близнецы всегда несутся, будто опаздывают.

Рак и Весы

Здесь налицо конфликт интересов. Рак любит быть «в домике», чурается всякой публичности, а креативные Весы любят красоваться перед другими - им нужно показать себя и они любят оригинальничать. Увы, Рак этого никогда не примет и не оценит по достоинству.

Дева и Лев

Дева любит разложить все по полочкам — как в доме, так и в голове. Ей трудно принять того, кто живет по другим правилам и допускает бардак в жизни. Лев же самовлюблен и не позволит кому-то, пусть и дорогому, диктовать ему условия и командовать парадом. Долго такие отношения не протянут.

Скорпион и Стрелец

Стрельцы прямолинейны и смотрят на жизнь здраво. Поэтому им трудно понять загадочных Скорпионов. При этом Скорпионы — знак верности и преданности, в то время как Стрелец может быть ветреным и даже изменять. Такие противоречия решить крайне сложно.

Водолей и Рыбы

Рыбы крайне чувствительны и постоянно требуют к себе внимания. Водолеи же стремятся к свободе, к тому же не настолько чутки по отношению к своему партнеру. Они могут ненароком обидеть восприимчивых Рыб, те же далеко не всегда готовы простить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых верных знаках зодиака.

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ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть вместе

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