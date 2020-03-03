Трио верности. Знаки зодиака, которые никогда не предадут

Кто из нас не ценит в своем партнере верность! Не у всех, однако, половинки готовы любить всю жизнь только одного человека. Издание «Узнай все!» рассказало, какие знаки зодиака больше других способны на долгосрочные отношения и отличаются преданностью.

Козерог

Стабильность отличает Козерога и в одиночестве, и в паре. Он требователен, поэтому часто долго ищет себе партнера, с которым хочет провести всю жизнь. При этом поиск он скорее ведет пассивно, не предпринимая особых усилий. Зато если найдет свою половинку, то будет верен ей до гроба. Такой человек обладает достаточным терпением, чтобы пережить трудности в семье, может простить даже измену. Но если разлюбит — просто уйдет, а не станет вести двойную игру на два фронта.

Дева

Дева ищет нечто особенное, но зачастую ее идеал не имеет аналогов в реальности, поэтому она может долго оставаться одна. Иногда она немного снижает планку и тогда встречает свою судьбу. В отношениях Дева чувствует на себе высокую ответственность, ее намерения серьезны, и того же она требует от своей половины. Верность для нее — нечто само собой разумеющееся.

Рак

Этот знак ищет крепкие отношения, а не мимолетные романы. Не всегда ему удается это с первой попытки, но в семье он будет чуток и заботлив, но того же требует и взамен. Если ему не уделять должного внимания, не окружать его комфортом, он может уйти. Без видимых причин для расставания он не пойдет на измену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о двух знаках зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер.