«Только семью не бросай»: Влад Топалов переполошил поклонников
Артист признался, что ему не хватает тишины и покоя.
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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial
Неожиданное признание Влада Топалова взволновало его подписчиков в Instagram. Певец пожаловался, что ему хочется тишины и покоя. К короткому посту он выложил черно-белый снимок, на котором запечатлел себя с задумчивым выражением лица.
Поклонники отнеслись к публикации неоднозначно. Отдельные фолловеры напрямую поинтересовались у артиста, что стряслось, но тот не ответил. Другие решили, что Топалов устал от семейных хлопот. Вместе с супругой — певицей и телеведущей Региной Тодоренко он воспитывает годовалого сына. Часть из выдвинувших эту теорию постаралась войти в положение молодого отца, а часть призвала его не опускать руки ради близких.
«Покой нам только снится»;
«Что случилось?»
«Как я тебя понимаю»;
«Рано, сынок еще маленький»;
«Только семью не бросай», — откликнулись фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Топалов растрогал фанатов фото с маленьким сыном.
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