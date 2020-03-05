«Только семью не бросай»: Влад Топалов переполошил поклонников

Неожиданное признание Влада Топалова взволновало его подписчиков в Instagram. Певец пожаловался, что ему хочется тишины и покоя. К короткому посту он выложил черно-белый снимок, на котором запечатлел себя с задумчивым выражением лица.

Поклонники отнеслись к публикации неоднозначно. Отдельные фолловеры напрямую поинтересовались у артиста, что стряслось, но тот не ответил. Другие решили, что Топалов устал от семейных хлопот. Вместе с супругой — певицей и телеведущей Региной Тодоренко он воспитывает годовалого сына. Часть из выдвинувших эту теорию постаралась войти в положение молодого отца, а часть призвала его не опускать руки ради близких.

Instagram @vladtopalovofficial

«Покой нам только снится»;

«Что случилось?»

«Как я тебя понимаю»;

«Рано, сынок еще маленький»;

«Только семью не бросай», — откликнулись фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Топалов растрогал фанатов фото с маленьким сыном.