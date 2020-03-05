Медицина и сельское хозяйство стали темами заседания Правительства РФ

Около 20 миллиардов рублей российское правительство выделит на оплату труда медикам, в том числе за раннее выявление онкозаболеваний. Об этом Михаил Мишустин заявил сегодня на заседании Кабмина. Премьер также сообщил, что уже утверждены правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств.

Повестка сегодняшней встречи была крайне насыщенной. Одна из основных тем — развитие агропромышленного комплекса. Мишустин подчеркнул — посевная должна пройти без сбоев.

«В этом году, в целом, на поддержку агропромышленного комплекса и на развитие сельских территорий правительство направит около 320 миллиардов рублей. Необходимо, чтобы трансферты и субсидии как можно скорее поступали в регионы и в обязательном порядке были доведены до сельхозтоваропроизводителей», — сказал премьер-министр РФ.

Обсуждались на совещании и выплаты ветеранам к 75-летию Победы. Мишустин напомнил, что деньги получат около миллиона человек.

Кроме того, говорили и о погашении жилищных сертификатов для людей, потерявших дома из-за стихийных бедствий. На эти цели Кабмин направит 150 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин поручил расширить использование российских товаров на внутреннем рынке.