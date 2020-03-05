Денис Клявер о своем многолетнем фиаско на 8 марта

Воспоминанием из школьной молодости поделился с журналистами Денис Клявер. В преддверие 8 марта певец пообщался с 5-tv.ru на тему подарков к женскому празднику.

«Хорошо помню волнительный день 23 февраля, потому что в этот день определялась судьба будущего подарка на 8 марта той девушке, которая одарит тебя», — рассказал артист.

По словам Клявера, он из года в год с трепетом ожидал, чтобы его возлюбленная вручила ему презент на День защитника Отечества. В этом случае у него был бы повод сделать «ответочку» в Международный женский день. Но дама сердца Дениса не знала о его чувствах и не поздравляла с мужским праздником. Так влюбленный юноша оставался не удел.

«Ни разу не совпало», — посетовал певец и уточнил, что это касается именно школьных лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Улиц разбитых фонарей» Александр Лыков рассказал о неудаче с подарком жене на 8 Марта.