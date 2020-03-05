Запуск ракеты «Союз-СТ» отложили из-за проблем в разгонном блоке

Запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане был перенесен на сутки из-за проблем в разгонном блоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Запуск „Союза“ на данный момент отложен на сутки. По предварительной информации, есть проблемы в разгонном блоке», — сказал собеседник агентства.

Запуск должен был состояться в рамках программы сотрудничества между «Роскосмосом» и Европейским космическим агентством (ЕКА), которая существует с 2007 года. В рамках нее на космодроме Куру во Французской Гвиане (регион на северо-востоке Южной Америки) были специально построены стартовые комплексы для ракет-носителей семейства «Союз-СТ».

Изначально старт был запланирован на 6 марта 04:33 по московскому времени. «Союз-СТ-А» должен был вывести спутник Falcon Eye 2 для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Космический аппарат оснащен оптической камерой для решения военных и коммерческих задач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником связи «Меридиан-М» на космодроме Плесецк чуть не привел к аварии. Следующим утром ракета-носитель успешно вывела космический аппарат на расчетную орбиту.