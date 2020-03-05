«Свежее и сексуальнее»: Виктория Боня вновь сменила имидж

Интернет-пользователи обсуждают новый имидж Виктории Бони. В последнее время российская телеведущая экспериментирует с внешностью. Два дня назад звезда опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала кардинальную смену образа. Модель остригла волосы и сделала челку. Изменила ли она на тот момент цвет, неясно — снимок оказался черно-белым.

Теперь Боня вновь удивила подписчиков и показала себя после покраски. Прежде телеведущая не единожды меняла окрас волос, но настолько светлой фолловеры ее не видели. Кроме того, если верить фото, она сняла длину и выпрямила локоны. Зато челки как не бывало.

Instagram @victoriabonya

Образ Боня подчеркнула бледно-фиолетовой помадой и закрытым до горла серым мини-платьем. В таком виде фотограф запечатлел ее на выходе из автомобиля. Насколько выбор стиля оказался удачен, фанаты не определились.

«Необычно, но мне нравился предыдущий вариант цвета»;

«Свежее и сексуальнее Вика стала»;

«Надо экспериментировать. Пробуйте»;

«Мне вы нравились с темным корнем и светлым волосом, и когда были натуральные волосы, но, думаю, вам идет все», — оценили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня рассказала, что поправилась и попросила угадать ее точный вес.