«Свежее и сексуальнее»: Виктория Боня вновь сменила имидж
Поклонники обсуждают, насколько ей идет новый образ.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Интернет-пользователи обсуждают новый имидж Виктории Бони. В последнее время российская телеведущая экспериментирует с внешностью. Два дня назад звезда опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала кардинальную смену образа. Модель остригла волосы и сделала челку. Изменила ли она на тот момент цвет, неясно — снимок оказался черно-белым.
Теперь Боня вновь удивила подписчиков и показала себя после покраски. Прежде телеведущая не единожды меняла окрас волос, но настолько светлой фолловеры ее не видели. Кроме того, если верить фото, она сняла длину и выпрямила локоны. Зато челки как не бывало.
Образ Боня подчеркнула бледно-фиолетовой помадой и закрытым до горла серым мини-платьем. В таком виде фотограф запечатлел ее на выходе из автомобиля. Насколько выбор стиля оказался удачен, фанаты не определились.
«Необычно, но мне нравился предыдущий вариант цвета»;
«Свежее и сексуальнее Вика стала»;
«Надо экспериментировать. Пробуйте»;
«Мне вы нравились с темным корнем и светлым волосом, и когда были натуральные волосы, но, думаю, вам идет все», — оценили поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня рассказала, что поправилась и попросила угадать ее точный вес.
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