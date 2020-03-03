«По-голливудски»: Виктория Боня показала новую прическу

Российская телеведущая Виктория Боня опубликовала в Instagram фотографию, на которой продемонстрировала свою новую прическу. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» решилась на кардинальные изменения во внешности и сделала себе челку. 40-летняя телезвезда заявила, что давно хотела пойти на такого рода трансформацию.

«Как вам мой новый стиль прически? Мне идет челка? Сто лет думала отрезать, но не решалась!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @victoriabonya

Поклонники были впечатлены изменениями во внешности Виктории Бони. За несколько часов фотография телеведущей с новой прической набрала более 80 тысяч отметок «мне нравится». Подписчики осыпали любимицу множеством комплиментов.

«Тебе все идет, хоть бритоголовая»;

«Очаровательная! Как-то по-голливудски»;

«Главное, чтобы через пару дней не начала жалеть, а потом два года отращивать», — написали фолловеры.

Однако некоторым пользователям соцсети новая прическа Виктории Бони вовсе не понравилась. Недовольные юзеры даже сравнили телеведущую с мужчиной.

«На Сергея Зверева здесь похожа»;

«Не идет. Простит!» — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня очаровала поклонников нежным образом.