«По-голливудски»: Виктория Боня показала новую прическу
40-летняя телезвезда заявила, что давно хотела изменить внешность, однако не решалась.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Российская телеведущая Виктория Боня опубликовала в Instagram фотографию, на которой продемонстрировала свою новую прическу. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» решилась на кардинальные изменения во внешности и сделала себе челку. 40-летняя телезвезда заявила, что давно хотела пойти на такого рода трансформацию.
«Как вам мой новый стиль прически? Мне идет челка? Сто лет думала отрезать, но не решалась!» — подписала пост знаменитость.
Поклонники были впечатлены изменениями во внешности Виктории Бони. За несколько часов фотография телеведущей с новой прической набрала более 80 тысяч отметок «мне нравится». Подписчики осыпали любимицу множеством комплиментов.
«Тебе все идет, хоть бритоголовая»;
«Очаровательная! Как-то по-голливудски»;
«Главное, чтобы через пару дней не начала жалеть, а потом два года отращивать», — написали фолловеры.
Однако некоторым пользователям соцсети новая прическа Виктории Бони вовсе не понравилась. Недовольные юзеры даже сравнили телеведущую с мужчиной.
«На Сергея Зверева здесь похожа»;
«Не идет. Простит!» — заявили хейтеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня очаровала поклонников нежным образом.
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