Мать лже-сына Рыжего из «Иванушек» ранее шантажировала этим же ребенком певца Данко

Олеся Сазыкина, ранее объявившая о рождении сына от участника группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, несколько лет шантажировала этим же ребенком певца Данко. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Рыжего из «Иванушек» Алекс Бенхин.

«Сегодня мне позвонил певец Данко — Саша Фадеев — и рассказал историю, от которой даже я обалдел. Олеся действительно некоторое время работала его концертным директором, ездила с ним на гастроли и проводила много времени. Семь лет назад она ушла в декрет, в июне 2013 года у нее родился сын, и тут она начала „кошмарить“ Данко, что ребенок от него», — рассказал Бенхин.

По его словам, Данко на тот момент воспитывал двух дочерей, одна из которых родилась с диагнозом ДЦП — детский церебральный паралич. Артист не хотел скандала, поэтому поддался на шантаж. На протяжении семи лет он несколько раз давал Сазыкиной небольшие суммы денег, после чего она на время исчезала из его жизни.

«Какого же было его удивление, когда, включив телевидение, он увидел, что сейчас во всю разыгрался скандал с Андреем Григорьевым-Апполоновым, которому аферистка Сазыкина оказывается так же приписывает отцовство», — заявил адвокат.

Он добавил, что его коллега Анна Фролова, защищающая интересы Сазыкиной, отказалась иметь дело со своей клиенткой, узнав ее получше. Юрист пообещала не приходить ни на встречи в досудебном порядке, ни в суд. Сейчас Бенхин и Григорьев-Апполонов намерены отсудить у Сазыкиной один миллион рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщал 5-tv.ru, Григорьев-Апполонов попал в скандальную историю с его якобы внебрачным сыном в январе. Тогда мать ребенка, музыкальный продюсер Олеся Сазыкина заявила, что находилась в романтических отношениях с певцом около 20 лет. В 2013 году она родила сына Германа, о чем артист якобы знал, но не стала рассказывать об этом публично. Свое молчание Сазыкина объяснила тем, что Андрей не решался бросить основную семью.

Сам Григорьев-Апполонов изначально утверждал, что не знает никакую Олесю Сазыкину. Он называл ее аферисткой и подчеркнул, что не имеет внебрачных детей. Позже стал известен результат ДНК-экспертизы о степени родства певца с ребенком.