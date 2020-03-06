Российская певица Надежда Бабкина опубликовала в Instagram редкие кадры, на которых позирует в компании еще одной популярной персоны — Витаса. Народная исполнительница и музыкант с необычным тембром встретились на репетиции предстоящего концерта. Похоже, артистка была очень рада повидаться со старым знакомым.

«Сегодня Витас приходил на репетицию к юбилейному концерту. Витас — классный!» — подписала публикацию знаменитость.

Instagram @ngbabkina

Надежда Бабкина в опубликованном видео очень внимательно и заинтересованно слушает Витаса, то и дело заразительно посмеиваясь над его высказываниями.

Витас не так давно вернулся из гастрольного тура по Китаю. Теперь исполнитель готов покорять российских слушателей. В России музыкант намерен выступать со своей дочкой Аллой. Девочка уже успела покорить фанатов своими невероятными талантами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Бабкина призналась — она живет в своей квартире без гражданского мужа.