Молодого парня жестоко убили в Петербурге

|
Нюра Незванова
44

Как сообщили очевидцы, юношу зарезал неизвестный на Комендантском проспекте.

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев;

Жестокое убийство молодого парня произошло в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте. Как сообщают очевидцы, юношу ударил ножом неизвестный. Погибшему — на вид примерно 25 лет.

Напавший на мужчину скрылся с места происшествия.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мертвый парень, обнаруженный с пакетом на голове в Москве, оказался украинским шахматистом.

+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
66.19
0.11 73.68
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...