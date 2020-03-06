Молодого парня жестоко убили в Петербурге
| Нюра Незванова Криминал 44
Как сообщили очевидцы, юношу зарезал неизвестный на Комендантском проспекте.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев;
Жестокое убийство молодого парня произошло в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте. Как сообщают очевидцы, юношу ударил ножом неизвестный. Погибшему — на вид примерно 25 лет.
Напавший на мужчину скрылся с места происшествия.
Информация уточняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мертвый парень, обнаруженный с пакетом на голове в Москве, оказался украинским шахматистом.
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