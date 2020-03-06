Молодого парня жестоко убили в Петербурге

Жестокое убийство молодого парня произошло в Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте. Как сообщают очевидцы, юношу ударил ножом неизвестный. Погибшему — на вид примерно 25 лет.

Напавший на мужчину скрылся с места происшествия.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мертвый парень, обнаруженный с пакетом на голове в Москве, оказался украинским шахматистом.