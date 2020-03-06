Мертвый парень, обнаруженный с пакетом на голове в Москве, оказался украинским шахматистом
Тела молодого человека и девушки нашел отец погибшей.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
В СК РФ рассказали о результатах расследования по делу легендарной шестой роты ВДВ
Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Молодой парень, чье тело обнаружили в одной из квартир на западе Москвы, оказался украинским шахматистом.
Известно, что юношу зовут Станислав Б. Погибший стал чемпионом Незалежной по быстрым шахматам в 2013 году, а в 2017 ему было присвоено звание гроссмейстера. Также молодой человек участвовал в шахматном интернет-противостоянии между Россией и Украиной. На матче он представлял команду из РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в квартире на Кастанаевской улице в Москве были обнаружены тела девушки и парня, на головах которых были надеты пакеты. Погибшая москвичка указана в рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация), однако не является действующим игроком.
На месте происшествия работают экстренные службы города.
Нашли ошибку?