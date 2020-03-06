Мертвый парень, обнаруженный с пакетом на голове в Москве, оказался украинским шахматистом

Молодой парень, чье тело обнаружили в одной из квартир на западе Москвы, оказался украинским шахматистом.

Известно, что юношу зовут Станислав Б. Погибший стал чемпионом Незалежной по быстрым шахматам в 2013 году, а в 2017 ему было присвоено звание гроссмейстера. Также молодой человек участвовал в шахматном интернет-противостоянии между Россией и Украиной. На матче он представлял команду из РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в квартире на Кастанаевской улице в Москве были обнаружены тела девушки и парня, на головах которых были надеты пакеты. Погибшая москвичка указана в рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация), однако не является действующим игроком.

На месте происшествия работают экстренные службы города.