Лободе и Бабаеву предъявлены обвинения в мошенничестве на три миллиарда рублей

Генеральному директору ООО СК «Строй Групп» Павлу Бабаеву и его советнику Константину Лободе предъявлены обвинения в мошенничестве на три миллиарда рублей.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, подмосковные бизнесмены подозреваются в хищении средств при исполнении государственной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса. В их отношении, по материалам ФСБ России, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Следствием установлено, что в результате мошеннических действий руководства ООО СК „Строй Групп“ — Бабаева, Лободы, а также иных неустановленных лиц, в период 2015–2019 годов при исполнении предусмотренных государственной программой Российской Федерации „Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы“ 11 договоров похищены бюджетные средства порядка трех миллиардов рублей путем их вывода на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов», — сказала Светлана Петренко.

Представитель СК РФ отметила, что в результате противозаконных действий фигурантов договорные обязательства не были исполнены, а сроки, отведенные на реализацию проектов, сорваны.

Следователи совместно с оперативниками ФСБ провели обыски у обвиняемых. Допрошены представители и сотрудники оборонных предприятий. Назначены финансово-экономические экспертизы. Устанавливаются другие причастные к преступлению. Обвиняемые арестованы.