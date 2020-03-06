Телеведущая Лера Кудрявцева запечатлела в сторис на своей странице в Instagram маму. Александра Ивановна позирует в светлом платье в полоску и бежевых туфлях на фоне небольшого фонтанчика.

«Мамулю выгуливаю», — подписала снимок звезда.

Instagram @leratv

Судя по недавним снимкам, звезда вместе с родительницей отправилась в отпуск в одну из жарких стран. Ранее Кудрявцева публиковала снимок в Instagram, на котором она нежится на пляже. Однако главной фишкой кадра оказалось то, что теледива выложила его без обработки.

Кстати, после возвращения в Москву знаменитость должна сделать официальное заявление по поводу своего ухода с телеканала «Муз-ТВ». Телеведущая решилась на такой шаг после скандала с Арманом Давлетяровым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева призналась, почему рассталась с Сергеем Лазаревым.