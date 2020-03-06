Лера Кудрявцева уходит с «Муз-ТВ» после скандала с Арманом Давлетяровым
Звезда проработала на музыкальном канале больше 20 лет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Телеведущая Лера Кудрявцева объявила, что уходит с телеканала «Муз-ТВ», на котором она проработала более 20 лет. Причиной увольнения стал скандал вокруг ежегодной музыкальной премии канала, пишет «СтарХит».
В 2020 году Кудрявцеву, которая традиционно вела церемонию, заменили на телеведущую и певицу Ольгу Бузову. По информации издания, артистка обиделась на то, что узнала о замене не лично от своего друга и главы телеканала Армана Давлетярова, а из новостей в интернете.
«Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем», — заявила знаменитость.
Кудрявцева добавила, что официально объявит о своем уходе с телеканала по возвращении в Москву. Кроме того, она сказала, что не намерена принимать участие в запланированной на 15 марта съемке программы «10 самых».
«С таким свинским отношением мириться не буду», — отметила теледива.
Ведущая также сообщила, что Давлетяров пытался дозвониться до нее после ее первого заявления журналистам, но она решила не снимать трубку.
«Больше нет желания общаться с пвседо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают, о чем речь», — сказала телеведущая.
Недавно в сети появилась информация о том, что Кудрявцеву решили заменить на Бузову из-за слишком высокого гонорара телеведущей. Однако Лера пояснила, что денежный вопрос с ней никто не обсуждал.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лена Миро рассказала свою версию, почему Кудрявцевой не будет на премии «Муз-ТВ».
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