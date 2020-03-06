«Все равно красивая»: Кудрявцева повеселила поклонников снимком «без фотошопа»

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась снимком из отпуска на своей странице в Instagram. Знаменитость отметила, что решила сделать исключение и разместила фото без фотошопа и фильтров.

«Короче ладно, решила выложить хоть одну фотографию без фотошопа и фильтров. Как есть. Только нос чутка подгорел, уж извините. 48 лет все-таки, как-никак. Пенсия. Отдыхаю, как могу», — отметила теледива.

Чувство юмора артистки оценили мать Тимати Симона Юнусова, Алена Водонаева, Тимур Родригез, Яна Рудковская и другие звезды российского шоу-бизнеса, которые оставили под постом смайлики.

Instagram @leratv

Поклонники телеведущей тоже решили не отставать от своей любимицы и продолжили иронизировать над ее «естественной» внешностью.

«А зачем надо было такую красоту прятать за фотошопом?»;

«И нечего стесняться, естественной красоты своей»;

«Зонты сзади, как уши! Лера, красотка»;

«Все равно красивая», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева уходит с «Муз-ТВ» после скандала с Арманом Давлетяровым.