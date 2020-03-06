«Все равно красивая»: Кудрявцева повеселила поклонников снимком «без фотошопа»
Знаменитость заранее извинилась за обгоревший и поиронизировала на тему своего возраста.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась снимком из отпуска на своей странице в Instagram. Знаменитость отметила, что решила сделать исключение и разместила фото без фотошопа и фильтров.
«Короче ладно, решила выложить хоть одну фотографию без фотошопа и фильтров. Как есть. Только нос чутка подгорел, уж извините. 48 лет все-таки, как-никак. Пенсия. Отдыхаю, как могу», — отметила теледива.
Чувство юмора артистки оценили мать Тимати Симона Юнусова, Алена Водонаева, Тимур Родригез, Яна Рудковская и другие звезды российского шоу-бизнеса, которые оставили под постом смайлики.
Поклонники телеведущей тоже решили не отставать от своей любимицы и продолжили иронизировать над ее «естественной» внешностью.
«А зачем надо было такую красоту прятать за фотошопом?»;
«И нечего стесняться, естественной красоты своей»;
«Зонты сзади, как уши! Лера, красотка»;
«Все равно красивая», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева уходит с «Муз-ТВ» после скандала с Арманом Давлетяровым.
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