🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 7 марта, Луна находится в знаке Лев. В этот период представители практически всех знаков зодиака чувствуют потребность в авантюрах и зачастую совершают необдуманные поступки. Чтобы избежать финансовых потерь, в этот период желательно не играть в азартные игры и не заключать важных сделок.

♈ Овен

Овны, если кто-то вас вдохновляет, это не значит, что за него нужно выполнять всю работу. Где ваша гордость? Чтобы заинтересовать того, кто вам нравится, необходимо быть цельной личностью, иначе все бессмысленно.

Космический совет: знайте себе цену.

♉ Телец

Телец, обратите внимание на свое питание. Возможно, необходимо скорректировать некоторые моменты. Это не значит, что нужно срочно садиться на жесткую диету, правильное питание добавит энергию и жизненных сил.

Космический совет: займитесь своим питанием.

♊ Близнецы

Вы когда-нибудь видели бутон, который вот-вот превратится в цветок? Возможно, вам не терпится увидеть цветок во всей его красе, но вы знаете, что это не быстрый процесс. Вы не там, где хотите быть. Уберите все лишнее из вашей жизни, чтобы оказаться наконец в нужном месте.

Космический совет: создайте пространство для роста и развития.

♋ Рак

Рак, вам необходима передышка. Вы слишком много энергии тратите на посторонние вещи, которые не имеют к вашему благополучию никакого отношения. Если продолжите жить в таком темпе, силы иссякнут. Делайте выводы.

Космический совет: устройте себе передышку.

♌ Лев

Лев, споры о том, предназначено ли происходящее с нами судьбой, или же мы сами несем ответственность за все в жизни, не утихают до сих пор. И, наверное, не утихнут никогда. Кто знает, как есть на самом деле. В конечном счете решать вам, но что получится, если вы будете просто лежать на диване? Ровным счетом ничего.

Космический совет: вы — создатель своей судьбы.

♍ Дева

Дева, задумайтесь, что для вас значит комфорт? А теперь присмотритесь к тем условиям, которые вы себе создали, и к тем людям, которыми вы себя окружили. Что-то не так? Не бойтесь сделать смелый шаг, ведь быть счастливым — это не преступление.

Космический совет: создайте себе комфортные условия.

♎ Весы

Весы, не бойтесь показаться смешным из-за своих идей. Вы думаете, путь к успеху такой простой? Нет, вам придется пережить зависть, злость, сплетни за спиной. Но это вас закалит и сделает неприкасаемым.

Космический совет: не бойтесь насмешек.

♏ Скорпион

Часто просьба о помощи ошибочно воспринимается как слабость. Скорпион, вы хорошо осведомлены о своих способностях и потенциале, а также о других окружающих вас людях. Дайте им возможность проявить инициативу. Это не только сделает процесс более эффективным, но и поможет вам создать качественную работу.

Космический совет: учитесь делегировать полномочия.

♐ Стрелец

Стрелец, все, что происходило с вами в жизни, было не просто так. Проанализируйте самые знаменательные события и ответьте себе на вопрос: «Чему они вас научили?». Возможно, в ответах на него кроется разгадка к решению сегодняшней ситуации.

Космический совет: опыт прошлого сделал из вас личность.

♑ Козерог

Козерог, ваша натура требует приключений. Что ж, дайте своей душе желаемого, но, конечно, желательно без крайностей. Для этого необязательно ехать на край света, посетите какое-то место, в которое бы просто так не пошли. Навстречу новым приключениям!

Космический совет: будьте готовы к приключениям.

♒ Водолей

Процесс трансформации является одновременно и болезненным, и запутанным. Вы становитесь совсем другим человеком. Хватит цепляться за ложное чувство идентичности, на все вопросы вы никогда не найдете ответы. Вскоре ситуация наладится и все встанет на свои места.

Космический совет: все наладится.

♊ Рыбы

Рыбы, время для расслабления — чтения книг, гуляния в парке и наслаждения любимой музыкой. Вы упорно трудились всю неделю, надо дать себе возможность отдохнуть. Как говорится в рекламе «и пусть весь мир подождет».

Космический совет: пусть весь мир подождет.

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