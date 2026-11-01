Стала известна дата прощания с бэк-вокалистом «Любэ» Тарасовым

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

О времени проведения церемонии сообщил представитель коллектива.

Прощание с Тарасовым из Любэ: где и когда пройдет

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Прощание с бэк-вокалистом «Любэ» Тарасовым пройдет 4 ноября

Церемония прощания и похороны бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова состоятся 4 ноября. Об этом ТАСС сообщил представитель коллектива.

Ранее стало известно о смерти музыканта — ему было 64 года. В группе выразили соболезнования родным и близким артиста.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в столице.

Тарасов вошел в состав «Любэ» в 1989 году. С тех пор помимо вокала он время от времени отвечал за перкуссию. Музыкант окончил дирижерско-хоровое отделение Музыкального института имени Михаила Ипполитова-Иванова, а до работы в «Любэ» занимался академическим вокалом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский актер Патрик Стюарт, получивший известность благодаря участию в кинофраншизе «Люди Икс», скончался в возрасте 86 лет. Уточняется, что это произошло в понедельник, 26 октября. Последние годы Стюарт провел в Лос-Анджелесе, где боролся с болезнью Альцгеймера. По данным агентства, он умер под присмотром своей супруги Санни Озелл.

Актер родился 13 июля 1940 года в английском городе Мирфилд. Всемирную известность ему принесли роли профессора Чарльза Ксавьера в частях «Людей Икс».

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Стала известна дата прощания с бэк-вокалистом «Любэ» Тарасовым

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