По Крымскому мосту начнет курсировать рельсовый автобус
Открытие железнодорожного сообщения между Анапой и Керчью состоится 7 марта.
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Фото, видео: ВКонтакте @crimea_zd; 5-tv.ru
Рельсовый автобус начнет курсировать по Крымскому мосту между Анапой и Керчью. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, пассажирское сообщение откроется 7 марта. В пятницу и в выходные дни рельсовые автобусы будут ходить туда и обратно три раза в день. В остальные дни — дважды в день.
«Это важный, можно сказать, исторический маршрут. Он будет способствовать развитию экономики двух регионов — Кубани и Крыма», — подчеркнул Кондратьев.
Рельсовый автобус будет преодолевать расстояние в 144 километра за два часа. Так у приезжающих на Кубань появится больше шансов увидеть приморские города по другую сторону пролива, при этом минуя возможные пробки. Отдыхающие в Керчи, в свою очередь, смогут посетить песчаные пляжи Анапы, Джемете, Витязево.
«Мы становимся еще на шаг ближе к созданию фактически единого Черноморского курорта», — заметил губернатор.
Также отмечается, что открытие железнодорожного маршрута снизит нагрузку на автодороги.
Движение машин и автобусов по Крымскому мосту стартовало 16 мая 2018 года, для грузовиков мост открыли с 1 октября того же года. Пассажирские поезда курсируют по переправе с 25 декабря 2019 года, грузовое железнодорожное сообщение с Крымом планируется начать с 1 июля.
Ранее 5-tv.ru писал, что на автоподходах к Крымскому мосту открыли стационарные посты ДПС.
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