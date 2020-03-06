По Крымскому мосту начнет курсировать рельсовый автобус

Рельсовый автобус начнет курсировать по Крымскому мосту между Анапой и Керчью. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, пассажирское сообщение откроется 7 марта. В пятницу и в выходные дни рельсовые автобусы будут ходить туда и обратно три раза в день. В остальные дни — дважды в день.

«Это важный, можно сказать, исторический маршрут. Он будет способствовать развитию экономики двух регионов — Кубани и Крыма», — подчеркнул Кондратьев.

Рельсовый автобус будет преодолевать расстояние в 144 километра за два часа. Так у приезжающих на Кубань появится больше шансов увидеть приморские города по другую сторону пролива, при этом минуя возможные пробки. Отдыхающие в Керчи, в свою очередь, смогут посетить песчаные пляжи Анапы, Джемете, Витязево.

«Мы становимся еще на шаг ближе к созданию фактически единого Черноморского курорта», — заметил губернатор.

Также отмечается, что открытие железнодорожного маршрута снизит нагрузку на автодороги.

Движение машин и автобусов по Крымскому мосту стартовало 16 мая 2018 года, для грузовиков мост открыли с 1 октября того же года. Пассажирские поезда курсируют по переправе с 25 декабря 2019 года, грузовое железнодорожное сообщение с Крымом планируется начать с 1 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что на автоподходах к Крымскому мосту открыли стационарные посты ДПС.