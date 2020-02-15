На автоподходах к Крымскому мосту открыли стационарные посты ДПС
Пункты контроля оборудованы передовой техникой и обустроены с учетом удобства граждан и полицейских.
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На автоподходах к Крымском мосту открылись два передовых поста ДПС. Торжественная церемония прошла 15 февраля.
Пункты контроля расположили на Томанской и Керченской сторонах моста. Как подчеркнул министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который присутствовал на мероприятии, этой дорогой пользуется большое количество россиян, прошлогодний рекорд — без малого 37 тысяч автомобилей за день. По словам политика, настолько интенсивный поток транспорта требует отдельного внимания и нуждается в усиленном контроле. Также участку необходимы отдельные меры, которые позволят обеспечить безопасный проезд по мосту всем без исключения участникам дорожного движения.
«Те посты ДПС, которые сегодня открыты — это объекты, завершающие общую комплексную систему управления мостом и подходами и общую комплексную систему безопасности. Они позволяют всем службам координироваться между собой», — объяснил министр.
При этом посты будут максимально комфортны не только для граждан, но и для несущих дежурство полицейских. Для оперативной и эффективной работы с гражданами они оборудованы системами считывания отпечатков пальцев и сканерами, позволяющими мгновенно проверить все имеющиеся у водителя документы.
Для удобства сотрудников ДПС внутри постов обустроены комнаты для отдыха и принятия пищи, а также для хранения специальных средств и помещения для содержания задержанных за административные правонарушения.
«Это самые современные на сегодня посты», — сообщил Михаил Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин рассказал, почему Крымский мост способен простоять века.
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