PR-менеджер Little Big назвала дату выхода «настоящей» песни для «Евровидения»
В сети опубликовали отрывок новой песни группы, который ошибочно приняли за релиз.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака
Назван ТОП-5 психопатов среди знаков Зодиака
Фото, видео: Instagram @littlebigband, @sonyatayurskaya
Пиар-менеджер группы Little Big Полина Храмова в беседе с Nation News раскрыла секрет, когда музыканты презентуют трек для «Евровидения 2020», а также опровергла слухи о случайном «сливе» его отрывка.
Утром 7 марта в сети появился фрагмент сингла под названием «Little Big „UNO“ (Official Audio) Eurovision 2020 Russia», который интернет-пользователи ошибочно приняли за релиз. Выложившие его авторы малоизвестного YouTube-канала заверяли: с этой композицией Little Big выступят в Нидерландах.
Спустя несколько часов после публикации трека, солистка группы Софья Таюрская выступила с опровержением. В прямом эфире Instagram девушка заявила — это обман.
Позже пиар-менеджер Little Big Полина Храмова дополнила: у ребят еще много времени, чтобы анонсировать сингл. По ее словам, трек обязательно выложат на официальном аккаунте музыкантов — на сторонник площадках его искать не нужно.
«Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях», — отметила Храмова.
Сообщается, что релиз состоится в срок до 9 марта.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировал Виталий Милонов на новость о поездке Little Big на «Евровидение 2020».
Нашли ошибку?