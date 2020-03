PR-менеджер Little Big назвала дату выхода «настоящей» песни для «Евровидения»

Пиар-менеджер группы Little Big Полина Храмова в беседе с Nation News раскрыла секрет, когда музыканты презентуют трек для «Евровидения 2020», а также опровергла слухи о случайном «сливе» его отрывка.

Утром 7 марта в сети появился фрагмент сингла под названием «Little Big „UNO“ (Official Audio) Eurovision 2020 Russia», который интернет-пользователи ошибочно приняли за релиз. Выложившие его авторы малоизвестного YouTube-канала заверяли: с этой композицией Little Big выступят в Нидерландах.

Спустя несколько часов после публикации трека, солистка группы Софья Таюрская выступила с опровержением. В прямом эфире Instagram девушка заявила — это обман.

Instagram @littlebigband

Позже пиар-менеджер Little Big Полина Храмова дополнила: у ребят еще много времени, чтобы анонсировать сингл. По ее словам, трек обязательно выложат на официальном аккаунте музыкантов — на сторонник площадках его искать не нужно.

«Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях», — отметила Храмова.

Сообщается, что релиз состоится в срок до 9 марта.

