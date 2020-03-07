Отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения» нашли в сети

Пользователи обнаружили в сети 15-секундый фрагмент неизвестного ранее трека группы Little Big. Возможно, именно с ним коллектив выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», пишет ФАН.

Отрывок песни под названием Uno появился на YouTube 3 марта. Спустя два дня его опубликовали в фан-группе Little Big Family в социальной сети ВКонтакте. В коротком фрагменте слышатся латиноамериканские, быстрые и зажигательные мотивы. Звучание напоминает другие работы петербургской группы.

По правилам музыкального конкурса, его участники должны выбрать песню для выступления в срок до 9 марта. Солист Little Big Илья Прусикин говорил, что «песня будет веселой». Говоря о хореографии, он обещал, что зрители будут удивлены.

Как сообщал 5-tv.ru, в этом году «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Конкурс состоится в Нидерландах, так как в прошлом году победу одержал голландец Дункан Лоуренс. Букмекеры высоко оценивают шансы Little Big на победу, но первое место отдают другой группе.