«Хорошо, что не Бузова»: Милонов о поездке Little Big на «Евровидение»

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал решение о выборе группы Little Big в качестве представителя от России на «Евровидении-2020». По мнению политика, коллектив прекрасно впишется в формат международного конкурса, сообщает НСН.

«Хорошо, что не Бузова, конечно, потому что были такие опасения. Мне кажется, что Little Big вполне вписывается в формат „Евровидения“. Хотя их музыка для нынешнего „Евровидения“ слишком чистая, слишком хорошая. Не проработаны, правда, некоторые слова — „тра-та-тушки, тра-та-та“ там разные. Но в целом неплохо, Little Big, вполне, для „Евровидения“ подойдет», — заявил парламентарий.

Также Милонов добавил, что поскольку группа из Петербурга — это «тоже положительный фактор».

Вокальный конкурс «Евровидение» пройдет в голландском Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года. В нем примут участие представители 41 страны. Известно, что группа Little Big будет выступать в первом полуфинале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский телеведущий устроил скандал из-за поездки Little Big на «Евровидение-2020».