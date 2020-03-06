«Хорошо, что не Бузова»: Милонов о поездке Little Big на «Евровидение»
Вокальный конкурс «Евровидение» пройдет в голландском Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года.
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Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin, www.globallookpress.com / Russian State Duma Photo Service , Komsomolskaya Pravda
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал решение о выборе группы Little Big в качестве представителя от России на «Евровидении-2020». По мнению политика, коллектив прекрасно впишется в формат международного конкурса, сообщает НСН.
«Хорошо, что не Бузова, конечно, потому что были такие опасения. Мне кажется, что Little Big вполне вписывается в формат „Евровидения“. Хотя их музыка для нынешнего „Евровидения“ слишком чистая, слишком хорошая. Не проработаны, правда, некоторые слова — „тра-та-тушки, тра-та-та“ там разные. Но в целом неплохо, Little Big, вполне, для „Евровидения“ подойдет», — заявил парламентарий.
Также Милонов добавил, что поскольку группа из Петербурга — это «тоже положительный фактор».
Вокальный конкурс «Евровидение» пройдет в голландском Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года. В нем примут участие представители 41 страны. Известно, что группа Little Big будет выступать в первом полуфинале.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский телеведущий устроил скандал из-за поездки Little Big на «Евровидение-2020».
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