Первый проезд рельсового автобуса по Крымскому мосту сняли с коптера

5-tv.ru публикует снятый с квадрокоптера первый проезд по железнодорожной части Крымского моста рельсового автобуса, соединившего полуостров с материковой частью России. Три бело-голубых вагона, вмещающих более 200 пассажиров, отправились в субботу днем из Керчи в Анапу. Почти все билеты на сидячие места в первый рейс были распроданы.

Рельсовый автобус будет теперь курсировать между Крымом и Кубанью регулярно: дважды в день по будням и трижды по выходным и праздникам, преодолевая расстояние в 144 километра за два часа. Ожидается, что железнодорожное сообщение поможет разгрузить автомобильную часть переправы через Керченский пролив.

Как ранее сообщал 5-tv.ru в дальнейшем планируется связать рельсовый автобус Керчь-Анапа пригородными поездами с другими городами полуострова.