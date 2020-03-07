Первый проезд рельсового автобуса по Крымскому мосту сняли с коптера
Три вагона на дизельной тяге, вмещающие более 200 пассажиров, домчит из Керчи в Анапу всего за пару часов.
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Фото, видео: Пресс-служба "ЮППК"
5-tv.ru публикует снятый с квадрокоптера первый проезд по железнодорожной части Крымского моста рельсового автобуса, соединившего полуостров с материковой частью России. Три бело-голубых вагона, вмещающих более 200 пассажиров, отправились в субботу днем из Керчи в Анапу. Почти все билеты на сидячие места в первый рейс были распроданы.
Рельсовый автобус будет теперь курсировать между Крымом и Кубанью регулярно: дважды в день по будням и трижды по выходным и праздникам, преодолевая расстояние в 144 километра за два часа. Ожидается, что железнодорожное сообщение поможет разгрузить автомобильную часть переправы через Керченский пролив.
Как ранее сообщал 5-tv.ru в дальнейшем планируется связать рельсовый автобус Керчь-Анапа пригородными поездами с другими городами полуострова.
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