С рельсовым автобусом Керчь-Анапа свяжут и другие города Крыма

В Крыму прорабатывают новые пассажирские маршруты, которые свяжут города полуострова с материковой частью России. Первый рельсовый автобус пошел в субботу по Крымскому мосту, связав Керчь с Анапой. Как заявил гендиректор Южной пассажирской пригородной компании Алексей Ильиных, сейчас рассматривается возможность перевозки пассажиров из других районов Крыма в пригородных поездах для стыковки с рельсовым автобусом.

«Мы понимаем, что данный маршрут устраивает не всех жителей Крыма. Расстояние до той же Феодосии большое. В ближайшее время с причастными рассмотрим возможность маршрутов. Чтобы все крымчане из Феодосии, из Симферополя могли воспользоваться данным маршрутом», — пояснил Ильиных.

До конца текущего года компания намерена приобрести десять составов, передвигающихся на дизельном топливе и электричестве.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, рельсовый автобус, соединивший Крым с Кубанью, будет ходить два раза в день по будням и три раза — в выходные и праздничные дни. Расстояние в 144 километра он будет преодолевать за два часа.