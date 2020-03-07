С рельсовым автобусом Керчь-Анапа свяжут и другие города Крыма
Новые маршруты прорабатывает Южная пассажирская пригородная компания, запустившая поезда по Крымскому мосту.
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Фото, видео: Instagram @travelcrimea_com
В Крыму прорабатывают новые пассажирские маршруты, которые свяжут города полуострова с материковой частью России. Первый рельсовый автобус пошел в субботу по Крымскому мосту, связав Керчь с Анапой. Как заявил гендиректор Южной пассажирской пригородной компании Алексей Ильиных, сейчас рассматривается возможность перевозки пассажиров из других районов Крыма в пригородных поездах для стыковки с рельсовым автобусом.
«Мы понимаем, что данный маршрут устраивает не всех жителей Крыма. Расстояние до той же Феодосии большое. В ближайшее время с причастными рассмотрим возможность маршрутов. Чтобы все крымчане из Феодосии, из Симферополя могли воспользоваться данным маршрутом», — пояснил Ильиных.
До конца текущего года компания намерена приобрести десять составов, передвигающихся на дизельном топливе и электричестве.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, рельсовый автобус, соединивший Крым с Кубанью, будет ходить два раза в день по будням и три раза — в выходные и праздничные дни. Расстояние в 144 километра он будет преодолевать за два часа.
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