«Жирное — не вредно!» — Мясников об оптимальном количестве калорий в сутки
Доктор поделился секретом, как оставаться в форме и есть все, что хочется.
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Популярный телеведущий, доктор Александр Мясников в беседе с «Вести.ру» раскрыл секрет, сколько калорий в сутки нужно потреблять каждому человеку.
По его словам, главное — помнить: организм — великий саморегулятор и сам знает, что ему нужно в данный момент.
«Ни одному из экспертов по диетологии, особенно в интернете, я верить не советую. Раньше говорили, что мясо есть вредно, теперь оно реабилитировано. Яйца — то нельзя, то можно, теперь опять нельзя», — пояснил Мясников.
Медик уверяет: чтобы быть здоровым, необходимо делать упор на рыбу, овощи и фрукты, а красное мясо употреблять не чаще трех раз в неделю. Красное вино в небольших количествах — тоже хорошо. Продукты из цельных зерен — еще лучше. Голодание же, по его мнению, в корне не полезно.
«Сейчас учат диете врачи, артисты, журналисты, блогеры, а тем временем за последние 20 лет число людей с ожирением в нашей стране удвоилось. Поэтому — ограничение калорий и принципы правильного питания. Они элементарны: не больше 1800 калорий в сутки. Кстати, жирное тоже не вредно, как оказалось», — отметил врач.
Ранее 5-tv.ru стало известно, как, по мнению Александра Мясникова, лучше защититься от инфекции в салонах красоты.
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