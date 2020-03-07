Единственное средство защиты от инфекций в салонах красоты от доктора Мясникова

Единственный способ защиты от инфекционных заболеваний, которые можно подхватить в салонах красоты, назвал главврач московской городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников, пишет «Экономика сегодня».

В преддверии 8 марта, когда особенно популярны салоны красоты, врач перечислил болезни, риск заразиться которыми есть в заведениях такого типа. По его словам, к ним относятся гепатит В и С, герпес и болезни ногтей. Особенно осторожными, по его мнению, стоит быть с процедурами, которые касаются губ.

«Все, что связано с острым инструментом, колющим и режущим — это источник. СПИД — больше казуистика в наших условиях, но все равно надо держать его в уме», — предупредил Мясников.

Обезопасить себя при посещении салонов красоты можно лишь одним способом — носить с собой индивидуальный набор инструментов.

«Если вы все-таки пользуетесь услугами салонов красоты, пусть это будет ваш индивидуальный инструмент. Ведь как бы их ни стерилизовали, всегда может быть ошибка в стерилизаторе, повреждение упаковки и многое другое», — заверил медик.

Ранее 5-tv.ru писал, что должно быть в идеальной домашней аптечке по мнению доктора Мясникова.