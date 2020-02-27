Видео: В Саратове пассажир напал на таксиста из-за отсутствия в машине детского кресла

Агрессивный пассажир напал на водителя такси в Саратове из-за отсутствия в его машине детского кресла. Инцидент произошел на одной из улиц города вечером 23 февраля. Видеозапись происходящего в салоне автомобиля таксист опубликовал на своем YouTube-канале.

Семья с ребенком вызвала машину через мобильное приложение, не указав при этом, что для поездки потребуется детское удерживающее устройство. Когда пассажиры стали садиться в авто, водитель отметил, что не намерен нарушать правила и везти мальчика без кресла.

Глава семьи, несмотря ни на что, посадил ребенка на заднее сиденье и потребовал следовать по маршруту. Водитель таксомотора в очередной раз попытался объяснить, что выполнять поездку не будет.

«Проблема в том, что детей до семи лет положено перевозить в детском кресле», — сказал таксист.

В ответ пассажир в грубой и нецензурной форме начал «качать права». Водитель, ответив мужчине в том же духе, тут же получил от него пощечину и конфликт быстро перешел в стадию рукоприкладства. На кадрах видно, как пассажир сорвал с таксиста очки и между ними завязалась потасовка.

Известно, что водитель уже обратился за помощью в правоохранительные органы.