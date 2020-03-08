Показательный оркестр МЧС России поздравил женщин с 8 марта

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Ниса Мурзанаева
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Спасатели и пожарные вручили представительницам прекрасной половины человечества букеты тюльпанов.

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Фото, видео: МЧС РФ

Показательный оркестр МЧС России выступил в московском парке «Зарядье» с концертной программой, приуроченной к Международному женскому дню.

«Мы рады, что наш импровизированный концерт вызывает улыбку у сотен прекрасных дам, верим, что наши мелодии и цветы делают их чуточку счастливее», — сказал главный дирижер оркестра МЧС РФ Владислав Рыбенко.

Артисты исполнили популярные музыкальные композиции, например, Фрэнка Синатры «Люблю тебя», Анатолия Лепина «Хорошее настроение», Вячеслава Добрынина «Где же ты была» и множество других.

Сотрудники ведомства порадовали представительниц прекрасной половины человечества не только чудесной музыкой, но и живыми цветами. Пожарные и спасатели вручили женщинам букеты тюльпанов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оркестр МЧС РФ выступил на Дне России.

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