Показательный оркестр МЧС России поздравил женщин с 8 марта
Спасатели и пожарные вручили представительницам прекрасной половины человечества букеты тюльпанов.
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Фото, видео: МЧС РФ
Показательный оркестр МЧС России выступил в московском парке «Зарядье» с концертной программой, приуроченной к Международному женскому дню.
«Мы рады, что наш импровизированный концерт вызывает улыбку у сотен прекрасных дам, верим, что наши мелодии и цветы делают их чуточку счастливее», — сказал главный дирижер оркестра МЧС РФ Владислав Рыбенко.
Артисты исполнили популярные музыкальные композиции, например, Фрэнка Синатры «Люблю тебя», Анатолия Лепина «Хорошее настроение», Вячеслава Добрынина «Где же ты была» и множество других.
Сотрудники ведомства порадовали представительниц прекрасной половины человечества не только чудесной музыкой, но и живыми цветами. Пожарные и спасатели вручили женщинам букеты тюльпанов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оркестр МЧС РФ выступил на Дне России.
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