Видео празднования Дня России в Москве и Петербурге

Празднование Дня России завершилось на Красной площади грандиозным концертом с участием звезд отечественно эстрады. Тысячи зрителей порадовали своими песнями Григорий Лепс, Николай Басков, группа «Любэ», Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Дима Билан, участник «Евровидения» Сергей Лазарев и другие.

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Кроме того выступили ансамбль народного танца им. Моисеева, а также Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. Александрова.

Всех россиян с государственным праздником поздравили с борта Международной космической станции космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, чье видеообращение было выведено на экран.

Торжества на Красной площади завершились красочным фейерверком на Васильевском спуске.

Тем временем в Петербурге помимо всевозможных праздничных мероприятий прошел и масштабный Фестиваль духовых оркестров. Сначала музыкальные коллективы Санкт-Петербургского гарнизона, МЧС и Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова стройными колоннами прошествовали по Невскому проспекту, а затем выступили перед многотысячной аудиторией на Дворцовой площади.

Всего в фестивале, посвященном в этом году 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова, приняли участие порядка 500 военных музыкантов. Они исполнили знаменитый «Полет шмеля» и другие произведения этого всемирно известного композитора.

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