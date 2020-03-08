Невеста Козловского показала «голое» фото, сделанное на последних сроках беременности

Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева опубликовала в Instagram фотографию, сделанную в период ее беременности. На снимке звезда позирует обнаженной, прогуливаясь по берегу моря. Фото в черно-белом цвете поражает своей глубиной и эстетичностью.

Красивый снимок возлюбленная актера сопроводила трогательным сообщением, в котором поздравила прекрасных дам с Международным женским днем.

«С праздником вас, Женщины! Скорее всего, среди нас много настоящих бойцов, которые никогда не услышат похвалы и не получат медали славы, но это не так важно, потому что настоящее счастье проходит в тишине, а то громкое, на весь мир — это просто эмоции», — высказалась знаменитость в микроблоге.

Instagram @_olyazueva

Подписчики высоко оценили опубликованный кадр и проникновенное поздравление Ольги Зуевой. Фанаты отметили, что даже будучи беременной, их кумир выглядит превосходно. Среди почти двух сотен комментариев к посту не было ни одного негативного.

«Боже, как это красиво!»

«Одна из немногих женщин, которой я искренне любуюсь во всех проявлениях»;

«Прекрасная», — написали фолловеры.

34-летний Данила Козловского и 32-летняя Ольга Зуева начали встречаться в 2015 году. Их первенец появился на свет совсем недавно. Первую фотографию дочки счастливая мама опубликовала в начале марта 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Козловский улетел на роды Ольги Зуевой в США.