Невеста Козловского показала «голое» фото, сделанное на последних сроках беременности
Ольга Зуева поделилась архивным снимком и сопроводила его проникновенным поздравлением женщин с 8 марта.
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Фото, видео: Instagram @_olyazueva
Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева опубликовала в Instagram фотографию, сделанную в период ее беременности. На снимке звезда позирует обнаженной, прогуливаясь по берегу моря. Фото в черно-белом цвете поражает своей глубиной и эстетичностью.
Красивый снимок возлюбленная актера сопроводила трогательным сообщением, в котором поздравила прекрасных дам с Международным женским днем.
«С праздником вас, Женщины! Скорее всего, среди нас много настоящих бойцов, которые никогда не услышат похвалы и не получат медали славы, но это не так важно, потому что настоящее счастье проходит в тишине, а то громкое, на весь мир — это просто эмоции», — высказалась знаменитость в микроблоге.
Подписчики высоко оценили опубликованный кадр и проникновенное поздравление Ольги Зуевой. Фанаты отметили, что даже будучи беременной, их кумир выглядит превосходно. Среди почти двух сотен комментариев к посту не было ни одного негативного.
«Боже, как это красиво!»
«Одна из немногих женщин, которой я искренне любуюсь во всех проявлениях»;
«Прекрасная», — написали фолловеры.
34-летний Данила Козловского и 32-летняя Ольга Зуева начали встречаться в 2015 году. Их первенец появился на свет совсем недавно. Первую фотографию дочки счастливая мама опубликовала в начале марта 2020 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Козловский улетел на роды Ольги Зуевой в США.
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