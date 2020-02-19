Козловский улетел на роды Зуевой в США

Радостное событие в семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой произойдет со дня на день, пишет «СтарХит». В начале февраля актер и режиссер завершил съемки фильма «Карамора» в Грузии и теперь улетает в США, чтобы поддержать возлюбленную в момент появления на свет ребенка.

32-летняя Зуева собирается рожать в Америке, поскольку прожила там много лет. В Штатах она получила образование актера, сценариста, режиссера и снялась в эпизодах нескольких картин. Там же, на дружеской вечеринке, девушка познакомилась с Козловским и только вслед за любимым позже уехала в Россию.

Востребованный артист в последние годы работал без отпусков. Теперь по случаю предстоящего пополнения в семье он решился на отдых, чтобы помогать избраннице с ребенком. По словам близких, Козловский очень устал, но сейчас пребывает в счастливом ожидании, как и Зуева.

Однако засиживаться в декрете актеры не собираются. В конце марта Данила вернется по делам в Москву, а Зуева летом собирается досниматься в одном из его кинопроектов.

Пол будущего первенца пара держит в секрете даже от друзей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появился первый трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна».