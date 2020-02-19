Козловский улетел на роды Зуевой в США
В ближайшие дни возлюбленные станут родителями.
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Фото, видео: Instagram @danilakozlovsky, @_olyazueva
Радостное событие в семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой произойдет со дня на день, пишет «СтарХит». В начале февраля актер и режиссер завершил съемки фильма «Карамора» в Грузии и теперь улетает в США, чтобы поддержать возлюбленную в момент появления на свет ребенка.
32-летняя Зуева собирается рожать в Америке, поскольку прожила там много лет. В Штатах она получила образование актера, сценариста, режиссера и снялась в эпизодах нескольких картин. Там же, на дружеской вечеринке, девушка познакомилась с Козловским и только вслед за любимым позже уехала в Россию.
Востребованный артист в последние годы работал без отпусков. Теперь по случаю предстоящего пополнения в семье он решился на отдых, чтобы помогать избраннице с ребенком. По словам близких, Козловский очень устал, но сейчас пребывает в счастливом ожидании, как и Зуева.
Однако засиживаться в декрете актеры не собираются. В конце марта Данила вернется по делам в Москву, а Зуева летом собирается досниматься в одном из его кинопроектов.
Пол будущего первенца пара держит в секрете даже от друзей.
Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появился первый трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна».
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