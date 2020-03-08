«Клоны» поздравили Бородину с днем рождения, надарив дорогих подарков
Муж приготовил для родившейся в Международный женский день телеведущей дорогие часы.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
Фото, видео: Instagram @borodylia
Телеведущая Ксения Бородина празднует день рождения в Куршевеле, выкладывая самые яркие моменты в Instagram. Их было как минимум два: сначала звезда принимала поздравления от множества собственных «клонов», а затем получила дорогие часы.
Каждый год Ксения Бородина в один день отмечает Международный женский день и собственный день рождения. В 2020-м оба праздника она решила отметить в горах, арендовав шале на выходные.
Поздравления от любимого и друзей ведущая «Дома-2» начала принимать уже утром. Они сказали ей сидеть на диване, а потом вышли в масках с ее лицом.
Выслушав поздравления, знаменитость принялась распаковывать подарки. В коробках она обнаружила несколько пар обуви от известных брендов, сумку, ожерелья и другие презенты. Главным подарком стали наручные часы, которые для нее приготовил муж Курбан Омаров, пишут «7Дней.ру». Роскошный аксессуар изготовлен известной ювелирной компанией, отмечает издание.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что к весне Ксения Бородина сменила имидж и стала часто демонстрировать вызывающие наряды.
Нашли ошибку?