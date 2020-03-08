«Клоны» поздравили Бородину с днем рождения, надарив дорогих подарков

Телеведущая Ксения Бородина празднует день рождения в Куршевеле, выкладывая самые яркие моменты в Instagram. Их было как минимум два: сначала звезда принимала поздравления от множества собственных «клонов», а затем получила дорогие часы.

Каждый год Ксения Бородина в один день отмечает Международный женский день и собственный день рождения. В 2020-м оба праздника она решила отметить в горах, арендовав шале на выходные.

Поздравления от любимого и друзей ведущая «Дома-2» начала принимать уже утром. Они сказали ей сидеть на диване, а потом вышли в масках с ее лицом.

Instagram @borodylia

Выслушав поздравления, знаменитость принялась распаковывать подарки. В коробках она обнаружила несколько пар обуви от известных брендов, сумку, ожерелья и другие презенты. Главным подарком стали наручные часы, которые для нее приготовил муж Курбан Омаров, пишут «7Дней.ру». Роскошный аксессуар изготовлен известной ювелирной компанией, отмечает издание.

Instagram @borodylia

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к весне Ксения Бородина сменила имидж и стала часто демонстрировать вызывающие наряды.