Поклонники Бородиной гадают, почему она перестала носить обручальное кольцо

Поклонники Ксении Бородиной строят предположения, почему она не носит обручальное кольцо. Интриги добавил тот факт, что ведущая «Дома-2» с наступлением весны сменила имидж и стала часто появляться на публике в дерзких нарядах — в коротеньких шортах и мини-юбках.

Как отмечают «Дни.ру», совсем недавно Ксения заявляла, что замужняя женщина просто обязана носить обручальное кольцо, чтобы посторонние мужчины ясно видели: ее сердце занято. Однако на всех фотографиях самой Бородиной в Instagram символ любви и брака на безымянном пальце руки отсутствует. Как, впрочем, и украшения на других пальцах тоже.

Instagram @borodylia

Большинство подписчиков телеведущей сходятся во мнении, что это еще не повод подозревать развод с бизнесменом Курбаном Омаровым. Однако они говорят, что перестали бы беспокоиться, если видели бы супругов с кольцами.

Сама Бородина на днях поделилась, что собирается провести свой день рождения, который у нее 8 марта, с мужем, причем за пределами Москвы. Но где именно — не уточнила, сказав только, что детей в путешествие они не возьмут из-за коронавируса.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru Ксения Бородина поделилась с поклонниками фотографиями с венецианского карнавала, на котором побывала в середине февраля вместе с супругом.