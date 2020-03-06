Поклонники Бородиной гадают, почему она перестала носить обручальное кольцо
Ведущая «Дома-2» к весне сменила имидж и часто демонстрирует вызывающие наряды.
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Фото, видео: Instagram @borodylia
Поклонники Ксении Бородиной строят предположения, почему она не носит обручальное кольцо. Интриги добавил тот факт, что ведущая «Дома-2» с наступлением весны сменила имидж и стала часто появляться на публике в дерзких нарядах — в коротеньких шортах и мини-юбках.
Как отмечают «Дни.ру», совсем недавно Ксения заявляла, что замужняя женщина просто обязана носить обручальное кольцо, чтобы посторонние мужчины ясно видели: ее сердце занято. Однако на всех фотографиях самой Бородиной в Instagram символ любви и брака на безымянном пальце руки отсутствует. Как, впрочем, и украшения на других пальцах тоже.
Большинство подписчиков телеведущей сходятся во мнении, что это еще не повод подозревать развод с бизнесменом Курбаном Омаровым. Однако они говорят, что перестали бы беспокоиться, если видели бы супругов с кольцами.
Сама Бородина на днях поделилась, что собирается провести свой день рождения, который у нее 8 марта, с мужем, причем за пределами Москвы. Но где именно — не уточнила, сказав только, что детей в путешествие они не возьмут из-за коронавируса.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru Ксения Бородина поделилась с поклонниками фотографиями с венецианского карнавала, на котором побывала в середине февраля вместе с супругом.
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