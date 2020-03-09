«За мной девушки бегали толпами»: Лариса Голубкина рассказала о цене успеха

Юбилей отмечает народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. По случаю 80-летия звезда советского экрана рассказала о раннем успехе и личной жизни.

Слава пришла к молодой актрисе еще вовремя учебы в ГИТИСе. Будучи студенткой, она сыграла Шурочку Азарову в музыкальном фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Комедия вышла на экраны в 1962 году и имела огромный успех.

«Когда я снялась у Рязанова в „Гусарской балладе“, за мной девушки бегали толпами. Бегали так, как бегают за кумирами-мужиками. Были девочки 14-15 лет, которые у меня на пороге ночевали. Конечно, это очень раздражает», — рассказала Голубкина в интервью «АиФ».

Юные поклонницы караулили актрису у подъезда, забивали замки спичками, чтобы она задерживалась у входа, поджидали на остановке. Впоследствии подобного внимания удостоился муж Ларисы Андрей Миронов. Через год после выхода фильма, прославившего Голубкину, он сыграл в другой известной ленте «Три плюс два». В том же 1963-м актеры впервые познакомилась на дне рождения Натальи Фатеевой. У них возникла симпатия, но Лариса не стала развивать отношения.

Голубкина и Миронов сошлись уже в 70-е. К тому моменту он был одним из самых популярных артистов в стране. Им посчастливилось сыграть влюбленных в картине «Трое в лодке, не считая собаки». Вскоре актеры стали жить вместе. Ларисе завидовали все ее знакомые дамы. Говорили, что ей достался идеальный мужчина.

Поначалу отец Миронова Александр Менакер хотел отговорить девушку от близких отношений с его сыном. Говорил, что у Андрея тяжелый характер, но актриса возражала и впоследствии не разуверилась. Они прожили в законном браке десять лет вплоть до смерти актера в 1987 году. После трагедии Голубкина больше не вышла замуж.

«Сейчас любят жареное, любят вытаскивать из людей подробности — может, какую гадость расскажет про того, про сего. Нет. Я смотрю в целом и глобально. Я бы не смогла жить с человеком, если бы он хоть в чем-то был уродлив. В смысле поведения, отсутствия всякого чутья», — сказала Голубкина.

Сегодня народная артистка активно играет в Театре Армии, которому служит много лет. Она воспитала дочь Марию, которая также стала знаменитой актрисой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Голубкина прокомментировала сведения о своей госпитализации.